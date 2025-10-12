CHP Grup Başkanvekili Emir: Komisyonun gündeminde İmralı’ya gitmek yok

ANKARA (EKONOMİ)

İmralı ziyaretinin Komisyon gündemine dahi gelmediğini belirten CHP Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Murat Emir, şu açıklamayı yaptı:

“Komisyonun İmralı’ya gitmesi ile ilgili herhangi bir gündem oluşmamıştır. Herhangi bir anlaşma veya tartışma söz konusu değildir. Daha öncesindeki komisyon toplantılarımızda veya komisyon toplantılarına hazırlık olmak üzere Sayın Meclis Başkanının başkanlığında Grup Başkanvekilleri olarak yaptığımız toplantıların hiçbirinde İmralı’ya gidiş gündem yapılmadı. Bu konuyla ilgili olarak Meclis Başkanı herhangi bir görüş alma ihtiyacına girmedi. Komisyonun gündeminde İmralı’ya gitmek yoktur. Ve böyle bir tartışma olmamıştır. Böyle bir anlaşma hiçbir şekilde söz konusu değildir.”