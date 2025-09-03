CHP, İstanbul yönetimine kayyum atanmasının ardından il başkanlarını toplantıya çağırdı

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İl Kongresi'nin iptali için açılan davada karar çıktı.

Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Kararı 45. Asliye Hukuk Mahkemesi verdi.

Gürsel Tekin kayyum olarak atandı, Özel partiden ihraç edildiğini duyurdu

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin atandı. Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap ise yönetime getirildi.

CHP İstanbul Yönetimi'nin görevden alınmasının ardından partisini olağanüstü toplayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 9 mahkemenin bu kararı vermeyi reddettiğini ancak 10. karar çıkartıldığını söyledi. Özel, İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettiklerini, kim atanırsa atansın ihraç edeceklerini söyledi.

CHP'den 81 il başkanına toplanma çağrısı

Kayyum kararının ardından CHP MYK dün olağanüstü toplanırken bu sabah saatlerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'in üniversite kaydını yaptıktan sonra, İl Başkanlığı Binası'na geçmesi ardından da Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi bekleniyor.

Tüm bu gelişmelerin ardından CHP, 81 il başkanını İstanbul'a çağırma kararı aldı. CHP'li bütün il başkanlarının kısa süre içinde İstanbul'da olması bekleniyor.