  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP Milletvekili İnan Akgün Alp, ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Takip Et

CHP Milletvekili İnan Akgün Alp, ihraç talebiyle disipline sevk edildi

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, bugün yapılan Parti Meclisi toplantısında kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Alp’in geçen hafta Sarıkamış CHP İlçe Kongresi'nde İl Başkanı ile yaşadığı tartışma nedeniyle disipline sevk edildiği öğrenildi.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP Milletvekili İnan Akgün Alp, ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Takip Et

CHP Parti Meclisi, bugün CHP Genel Merkezi’nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda geçen hafta sonu Kars Sarıkamış İlçe Kongresi'nde yaşanan tartışma da gündeme geldi.

Toplantıda, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp’in İl Başkanı Onur Uludaşdemir’e yönelik ifadeleri eleştiri konusu oldu.

Alp’in tartışmadaki ifadeleri nedeniyle disipline sevki oylandı.

Parti Meclisi, oy birliği ile Alp'i kesin ihraç istemiyle Yüksek Displik Kurulu'na sevk etti.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik'ten 'haciz' açıklaması: Hukuksuzca icra işlemi başlatılmıştırKılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik'ten 'haciz' açıklaması: Hukuksuzca icra işlemi başlatılmıştırGündem

 

Azerbaycanlı bakandan uçak kazasına ilişkin dikkat çeken açıklama: "Müdahale var"Azerbaycanlı bakandan uçak kazasına ilişkin dikkat çeken açıklama: "Müdahale var"Dünya

 

Gündem
Karar Resmi Gazete'de: Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırıldı
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırıldı
2025 yılı Tanıklık Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlandı
2025 yılı Tanıklık Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlandı: 6 ilin milli eğitim müdürü görevden alındı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Uraloğlu duyurdu: Türkiye, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye heyet gönderiyor
Uraloğlu duyurdu: Türkiye, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye heyet gönderiyor
Narin Güran cinayetinin duruşması yarına ertelendi
Narin Güran cinayetinin duruşması yarına ertelendi
Bakan Memişoğlu: Dünyanın en iyi sağlık hizmetini veriyoruz
Bakan Memişoğlu: Dünyanın en iyi sağlık hizmetini veriyoruz