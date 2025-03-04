CHP Milletvekili Nail Çiler trafik kazası geçirdi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde TEM Otoyolu’nda meydana gelen zincirleme trafik kazasına CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler’in de içinde bulunduğu otomobil karıştı. Çiler ve diğer araçlardaki yolcular kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi mevkiinde, Ankara istikametinde meydana geldi. CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler’in içinde bulunduğu otomobil, aynı yönde seyir halindeki iki araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, kazaya karışan herkesin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, yol güvenliği sağlayarak kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kaza sonrası Nail Çiler, gerekli işlemlerin ardından aracına binerek yoluna devam etti.