  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP Milletvekili Nail Çiler trafik kazası geçirdi
Takip Et

CHP Milletvekili Nail Çiler trafik kazası geçirdi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde TEM Otoyolu’nda CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler’in içinde bulunduğu otomobil, iki araçla çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP Milletvekili Nail Çiler trafik kazası geçirdi
Takip Et

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde TEM Otoyolu’nda meydana gelen zincirleme trafik kazasına CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler’in de içinde bulunduğu otomobil karıştı. Çiler ve diğer araçlardaki yolcular kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi mevkiinde, Ankara istikametinde meydana geldi. CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler’in içinde bulunduğu otomobil, aynı yönde seyir halindeki iki araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, kazaya karışan herkesin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, yol güvenliği sağlayarak kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kaza sonrası Nail Çiler, gerekli işlemlerin ardından aracına binerek yoluna devam etti.

Yılmaz Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür telefonuYılmaz Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür telefonuGündem
Sıcaklıklar artıyor, yurda bahar havası geliyor: İşte il il hava durumu tahminleri...Sıcaklıklar artıyor, yurda bahar havası geliyor: İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem
Benzine indirim geldi, tablo değişti: İşte 4 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim geldi, tablo değişti: İşte 4 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (4 Mart 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (4 Mart 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Gündem
76 ilde uyuşturucu operasyonu: 2 milyon adet hap ele geçirildi
76 ilde uyuşturucu operasyonu: 2 milyon adet hap ele geçirildi
İmamoğlu: 'Kendime çok güveniyorum, zerre korkum veya endişem yok'
İmamoğlu: 'Kendime çok güveniyorum, zerre korkum yok'
Usta sanatçı Edip Akbayram'ın cenazesi bugün toprağa verilecek
Usta sanatçı Edip Akbayram'ın cenazesi bugün toprağa verilecek
İstanbul'da kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel için Belgrad Ormanları'nda arama
İstanbul'da kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel için Belgrad Ormanları'nda arama
Yılmaz Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür telefonu
Yılmaz Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür telefonu
Özgür Özel'den Başak Demirtaş'a telefon
Özgür Özel'den Başak Demirtaş'a telefon