CHP, MTV ve ÖTV düzenlemelerinin iptali için AYM'ye başvuruyor

Partisi adına yaptığı başvurunun ardından AYM önünde açıklamada bulunan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 24 Temmuz'da, 7456 Sayılı Kanun'da yer alan "ek motorlu taşıtlar vergisi alınması" hakkındaki düzenlemenin iptali için AYM'ye başvurduklarını, AYM'nin başvurunun esastan görüşülmesini kararlaştırdığını anımsattı.

AYM'nin daha fazla gecikmeden bir karar vermesini beklediklerini belirten Günaydın, bugün de 7456 Sayılı Kanun'da yer alan diğer düzenlemelerin iptali adına başvuru yaptıklarını dile getirdi.

Sosyal devlet ilkesi gereği deprem konutlarının ücretsiz yapılması gerektiğini de söyleyen Günaydın, "Düzenleme vatandaşa borçlandırarak, konut ve sanayi tesislerinin tekrar verilmesini, yapılmasını öngörüyor. Biz bunun da iptali için gerekli başvurumuzu yaptık." diye konuştu.

Ayrıca, Cumhurbaşkanına petrol ürünlerinden alınan özel tüketim vergisini arttırma yetkisi veren düzenlemenin de iptalini istediklerini ifade eden Günaydın, "Biz yeni yasama yılı başlamışken Anayasa Mahkemesini vatandaşın önceliklerine uygun olarak hızlı bir çalışma temposu içerisinde uygun kararlar almaya davet ediyoruz. Daha adil bir Türkiye için daha eşit bir Türkiye için çalışmalarımız devam edecek." değerlendirmesini yaptı.