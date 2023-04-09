CHP Parti Meclisi toplantısı sona erdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi. CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantı, bir saat sürdü.

Toplantıda, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıklar masaya yatırıldı, son halini Kılıçdaroğlu'nun verdiği milletvekili aday listesi, PM'nin onayına sunuldu.

CHP'nin milletvekili aday listesi, gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilecek.