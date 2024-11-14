CHP tam kadro sahaya iniyor! Gündem yoksulluk ve asgari ücret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), geçim sorunu yaşayan halkın sorunlarını tespit etmek ve asgari ücret zammı öncesinde bu sorunları gündeme taşımak için sahaya inmeye hazırlanıyor.

Partinin ilk etapta; Gaziantep, Maraş ve Malatya ile başlayacağı ekonomi gezilerinin yol haritası belirlenmeye devam ediyor.

Vatandaştan geniş katılım bekleniyor

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, CHP'nin ekonomi kurmayları tarafından gerçekleştirilecek olan kent gezileri, 20 Kasım’da Gaziantep'te başlayacak. Ekonomi kurmaylarının yanı sıra milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinin de katılacağı geziler, Maraş ve Malatya ile devam edecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, ekonomi gezilerinde vatandaşların geniş katılım sağlayacağı toplantılar gerçekleştirileceğini söyledi. Toplantılarda, AKP'nin Türkiye’yi krize sürükleyen ekonomi politikası halka anlatılacak, CHP iktidarında uygulanacak ekonomi politikasıyla ilgili bilgilendirmeler de yapılacak.

Hazırlanan raporlar CHP Genel Merkez'e sunulacak

Yurttaşlarla bir araya gelmeye hazırlanan CHP’nin ekonomi alanındaki uzmanları, meslek odaları, sanayiciler ve STK temsilcileriyle de buluşacak. CHP heyeti, ziyaretlerin ardından hazırlanacak raporları, CHP Genel Merkezi’ne sunacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in TBMM’deki her grup toplantısında yaptığı konuşmalarda ekonomik sorunların önemli bir yer tuttuğunun altını çizen CHP’li Karatepe, “Gerçekleştireceğimiz kent gezileriyle halkın beklentilerini, sorunlarını ilk ağızdan duymak istiyoruz. CHP’nin gündemi, halkın gündemidir. Toplantıların ve halk buluşmalarının çıktılarından parti programı çalışmalarında da faydalanacağız” ifadelerini kullandı.

CHP’de, “asgari ücret mesaisi” de devam ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, “En az 30 bin TL olmalı” dediği asgari ücret hesabının, görüşmelerin başlayacağı Aralık ayına kadar halka anlatılması planlanıyor. İktidarın, asgari ücreti, “Manşet enflasyon” üzerinden belirleyeceğini ifade eden Karatepe, “Enflasyon, TÜİK’in madde sepetiyle değil, hanelerin gerçek tüketimi üzerinden hesaplanmalı” görüşünü dile getirdi.

CHP’nin, “Asgari ücret en az 30 bin TL olmalı” teklifinin formülünü de paylaşan Karatepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hesabımız, düşük gelir grubunun doğrudan maruz kalacağı enflasyon, yani yüzde 76’lık artış üzerinden yapıldı. Beklenen enflasyon hesabıyla yapılan asgari ücret zammı sorunları çözmez. İnsanları bu rakamlara alıştırmaya çalıştırıyorlar.”