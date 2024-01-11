CHP'de Eskişehir sürprizi

CHP MYK ve PM toplantısı Genel Başkan Özgür Özel başkanlığından toplandı. 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak 300 belediyenin adayları oylamaya sunuldu.

Hem MYK hem de PM'de yapılan oylama sonrasında Hatay'da mevcut başkan Lütfü Savaş, Aydın'da mevcut başkan Özlem Çerçioğlu, Adana'da mevcut başkan Zeydan Karalar, Mersin'de ise mevcut Başkan Vahap Seçer, yeniden aday gösterildi.

Tekirdağ'da eski milletvekili Candan Yüceer, Afyonkarahisar'da da Burcu Köksal aday olarak gösterildi.

Eskişehir'de önemli gelişme

25 yıldır Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Yılmaz Büyükerşen, 2024 yılındaki seçimlerde de adaylığını açıklamıştı. Ancak Büyükerşen'in son anda adaylıktan çekildiği ve Ayşe Ünlüce'ye destek verdiği belirtildi.