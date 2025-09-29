CHP'de yeniden il başkanı seçilen Özgür Çelik mazbatasını alacak

  1. Ekonomim
CHP'de yeniden il başkanı seçilen Çelik bugün mazbatasını alacak. Çelik'in daha sonra Sarıyer'deki eski il başkanlığı binasına gitmesi bekleniyor.

CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi'nde yapılan oylama sonucunda Özgür Çelik yeniden başkan seçilmişti. Çelik, bugün saat 15:00’te Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alacak.

Çelik mazbatasını aldıktan sonra CHP’nin Sarıyer’deki eski İstanbul İl Başkanlığı’nın olduğu binaya gidecek.

CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alınmıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı.

CHP İstanbul İl yönetiminin mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılarak yerine Gürsel Tekin’in de aralarında bulunduğu kayyum heyeti görevlendirilmesinin ardından, Tekin’in 8 Eylül Pazartesi günü 12:10’da il başkanlığına gideceğini açıklamıştı.

CHP’ye kayyum atanmasına tepkiler peş peşe sıralanmış, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik karara "Bu karar hukuki değil, siyasi bir karardır. Bu karar mahkemeler tarafından alınmış bir karar değildir. Yargıyı bir sopa olarak kullanan, yargı sopasıyla siyaseti dizayn etmek isteyenlerin aldığı bir karardır” diyerek tepki göstermişti.

