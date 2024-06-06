CHP'den asgari ücret ve emekli maaşları için çağrı: Tatile gidersek bu halkın yüzüne bakamazlar

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Başarır, "Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı konuşurken pembe tablolar çiziyor. Onları dinlerken bambaşka bir dünyada ve ülkede olduğumuzu hissediyoruz." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medya hesabından, 1 yıllık bakanlık dönemini değerlendirdiğini hatırlatan Başarır, "Sayın Bakan, her şey yolunda ise neden enflasyon yüzde 39'dan bir yılda yüzde 75'e çıktı? Hangi rakamlara göre Bakanın bir yıllık karnesini vereceğiz? Sayın Bakan, bu ülkede ezilenlere göre sizin bir yıllık karne notunuz sıfır." görüşünü paylaştı.

Emekli ve asgari ücret maaşlarına ilişkin düzenlemenin, Meclisin yaz dönemi için çalışmalarına ara vermeden, mutlaka yapılması gerektiğini vurgulayan Başarır, "Meclisi kapatıp tatile gidersek bu halkın yüzüne bakamazlar. Gelin, asgari ücreti işçinin geçinebileceği bir seviyeye getirin. En düşük emekli maaşını da bir asgari ücret yapın. Hepimiz tatile çıkalım ama bunu yapmadan tatile çıkmak utanç verici bir tablodur. Meclis kapanana kadar biz bu konuda mücadelemizi vereceğiz." diye konuştu.

Başarır, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasına dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin soruya Başarır, "Siyasetçi siyasi yasak alırsa söyleyeceğim hiçbir şey yok. Bunlar ne yapıyor? On yıl süren bir davayı bir yerde tutuyor. Dava karara çıkmadan görevden alıyor, kayyum atıyor. Bir gün sonra da ceza veriyor. Bu ne demek? At arabanın önünde gitmiyor araba atın önünde gidiyor. Böyle bir saçmalık var. Burada adalet yok." yanıtını verdi.

"Her önüne gelen, istifa eden milletvekili CHP'ye gelemez"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, partisinden istifa eden milletvekillerine ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Başarır, şunları kaydetti:

"Her önüne gelen, istifa eden milletvekili Cumhuriyet Halk Partisine gelmiyor ve gelemez. Bunu üye olan bürokrat, üye olan akademisyen birçok arkadaşımız için de söyleyebiliriz. Bizim kendi arkadaşlarımız gibi iktidar hedefine yürürken bize yoldaşlık yapacak, kriterlerimize uygun arkadaşlar olursa katılıyorlar. Şimdi bu 'transfer' anlamıyorum. Eski sistemdeki gibi '299 milletvekilimiz var 301 ile hükümet kuruyoruz' iki kişiyi mi transfer ediyoruz? Hayır. Bir milletvekili, istifa etmiş. Genç bir milletvekili, Antalya'da sevilen bir milletvekili. Düşüncesi, dünya görüşü partimize uygun bir milletvekili aramıza katıldı. Biz, milletvekillerine gidip onların sıralarına oturup 'bize gelin'... Öyle bir şey yok. İstifa ediyor, yollarını ayırıyor ve biz yollarını ayıran birçok partideki arkadaşı kendi kriterlerimizde değerlendiriyoruz. Bazılarını aramıza katıyoruz. Yoksa kendilerine zarar vermek ya da bizim bir sayıya ihtiyacımız var da o sayıyı tutturalım gibi bir hedefimiz yok. İYİ Parti'nin tabanı ile uzun süredir iyi ilişkiler içerisindeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 11 Haziran Salı günü yapacağı açıklanan görüşmede hangi konuların gündeme geleceğine ilişkin soruyu ise Başarır, "İlk görüşmede görüşülen konuları Sayın Genel Başkanımız kamuoyu ile nasıl paylaştıysa bu görüşmede de paylaşılacaktır. Buyursunlar, gelsinler. Bu bir iadeiziyaret olacak. O yüzden görüşmeden sonra Parti Sözcüsü ve Genel Başkan tarafından açıklanmasının uygun olacağını düşünüyorum. Biz, kayıt dışı hiçbir siyaset yapmıyoruz. Ülkenin çok temel sorunları var. Adaletten ekonomiye ve dış ilişkilere kadar. Eminim bu konular da konuşulacaktır. Bunların bir bütün olarak açıklanması Sayın Genel Başkanın takdirindedir." diye yanıtladı.