CHP’den Dışişleri Bakanı Fidan’a vize sorusu

ANKARA (EKONOMİ) Son aylarda Schengen vizesinde yaşanan sorunlara ilişkin olarak soru önergesi veren CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılan Suriyeli ve Afgan sığınmacıların yoğun olarak Avrupa ülkelerine iltica başvurusu yaptığından dolayı Avrupa ülkelerinin Türk vatandaşlarının vize taleplerini geri çevirdiği yönündeki iddialar doğru mudur?” diye sordu.

Öztunç, verdiği yazılı soru önergesinde yurtdışına gidecek vatandaşların schengen vizesi alamadığına dikkat çekerek, Bakan Fidan’dan şu sorularına yanıt istedi:

“Yıllar itibariyle son beş yıl içinde yurtdışına çıkış vize talebi red olan vatandaş sayısı kaçtır? Türk vatandaşlarına, sanatçılara, iş insanlarına vize verilmemesi nedeniyle ilgili Türkiye’deki yabancı elçiliklerle herhangi bir görüşme yapılmış mıdır? Yapılmış ise red gerekçeleri nelerdir? Türkiye’nin schengen vizesi başvurularında aldığı red cevabı diğer ülkelerle kıyaslandığında bu oran ne kadardır? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılan Suriyeli ve Afgan sığınmacıların yoğun olarak Avrupa ülkelerine iltica başvurusu yaptığından dolayı Avrupa ülkelerinin Türk vatandaşlarının vize taleplerini geri çevirdiği yönündeki iddialar doğru mudur? Topluma mal olmuş dünyaca tanınmış sanatçılarımızın dahi vize alamadığı ve konserlerini iptal etmek zorunda kaldıkları doğru mudur? Doğru ise bu konuda ne yapmayı düşünüyorsunuz?"