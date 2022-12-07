CHP'den EYT tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, EYT’lilerin beklentilerinin karşılanmasına yönelik yasal düzenleme ile ilgili açıklama yaptı.

Ağbaba, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Geçtiğimiz günlerde çalışma bakanının doğum ve askerlik borçlanmasının sigorta başlangıcını geçmiş tarihe çekemeyeceğine dair ifadelerde bulunduğu açıklandı. Oysaki mevcut 5510 sayılı yasanın 41. Maddesi mevcut çalışanlara bu hakkı vermektedir. Yani çalışanların kanunda belirtilen durumlarda borçlanarak sigorta başlangıcını geçmiş tarihe çekme hakları vardır. Lakin iddia edilen bu ifadeler EYT’lileri ayırarak bu hakkın verilmeyeceği anlamı çıkmaktadır.

Ayrıca bugün basına yansıya bazı haberlere göre dün Saray'da gerçekleştirilen toplantıda yaş şartının da gündem geldiği ve buna göre kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş şartının yeniden değerlendirileceği ifade edildi. EYT meselesinin özü zaten yaş şartı iken iktidar şimdi yeniden bir yaş şartı arayışında olduğu iddiaları vardır. Bu durumda iktidar EYT meselesini iyice karmaşık bir hale getirmekte, sorunun çözümü için yan çizmeye başlamaktadır.

İktidar kanadı aylardır EYT ile ilgili çalışma yaptığı açıklayıp durdu. Teknik konularda çalışmaların bittiği açıklandı. Hatta ve hatta düzenleme ile birlikte ilk kapsamda kaç kişinin emekli olacağı bile açıklandı. Düzenlemenin ocak ayında yürürlüğe gireceği söylendi. Lakin tek açıklanmayan şey bugüne kadar EYT ile ilgili nasıl bir yasal düzenleme yapılacağı oldu. İktidar meselenin çözümü için bugüne kadar ne sendikalarla, ne sivil toplum örgütleriyle ne de muhalefet partileri ile hiçbir görüşme yapmadı ve bilgi vermedi. Şimdi görüyoruz ki meselenin çözümü iktidar için bir çıkmaza dönüşmüş vaziyette. Bu gidişle yapılacak düzenleme ne yazık ki EYT sorununu çözmeyecek hatta yeni mağdurlar yaratacaktır.

İktidara son kez çağrıda bulunuyoruz ve diyoruz ki gelin şeffaf olun. EYT ile ilgili nasıl bir düzenleme yapmayı düşünüyorsanız bunu kamuoyu ile paylaşın. Konu ile ilgili tüm kesimlerin görüşünü dikkate alın. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizle bu konunun çözümü için hazırız. Yeni mağduriyetler yaratmaması adına gelin bu yasayı birlikte meclisten geçirelim diyoruz.” (ANKA)