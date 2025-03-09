CHP'den istifa eden Gürsel Tekin, yeni parti kuruyor

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, 'Siyaset sahnesine 'Kararsızlar partisi' geliyor' başlıklı yazısında "Kararsız seçmenin oyuna talip olan yeni bir siyasi parti kuruluş çalışmalarının sonuna yaklaşıldı. Partinin adı “Kararsızlar Partisi” olacak" dedi.

Öztürk özetle şunları yazdı:

"Her meslekten kurucu bulunacak. Kuruluş çalışmaları 42 yıl önce CHP’ye üye olan, Kadıköy CHP Gençlik kolları Başkanlığı, ilçe yöneticiliği, il yöneticiliği, il başkanlığı, CHP Genel Sekreterliği, Genel Başkan Yardımcılığı, milletvekilliği görevlerinde bulunmuş olan 2024 yılının şubat ayında partisinden istifa eden Gürsel Tekin’in öncülüğünde yürütülüyor."

Gürsel Tekin: Yüzde 40’a yakın kararsızlar var

Yazıya göre Tekin de partiyle ilgili şunları söyledi:

"2014 yılında CHP’de genel sekreterdim. doğruya ‘doğru’, eğriye eğri’ diyordum. 2015 yılından itibaren genel başkanın ana listesinde olmama rağmen Parti Meclisi’ne giremedim. Partide görev alamayınca Anadolu’yu, il il, ilçe ilçe dolaşmaya başladım. Gerçek gündemle, siyaset gündemi arasında dağlar kadar fark var. ‘Kararsızım’ diyenlerle son üç aydır sıkça görüşüyoruz. Partilerinden istifa edenlerin neden istifa ettiklerini soruşturduk. Bu çalışmaları ‘Halkın Sesi Platformu’ olarak yürüttük. Yüzde 40’a yakın kararsızlar var. Eski Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun kuracağımız Kararsızlar Partisi ile bir ilgisi yok. Kendisini davet ettim ancak kabul etmedi.”