CHP’li Ateş’ten çağrı: Kağıt üzerinde enflasyon belirlemeyi bırakın

ANKARA (EKONOMİ) - CHP Bolu Milletvekili ve Sanayi Komisyonu üyesi Türker Ateş, TÜİK'e ve iktidara kâğıt üzerinde belirlenen enflasyonu açıklamayı bırakma çağrısı yaptı. Yerel seçimlerde AK Parti’nin yaşadığı hezimette enflasyonun gizlenmesinin de etkisi olduğunu belirten Ateş, “Bilim insanlarından oluşan ENAG yıllık enflasyonu yüzde 124; iş insanlarından oluşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) yüzde 78 açıklarken, iktidar güdümündeki TÜİK yüzde 68 açıklıyor. Aklımızla alay etmeyin. Piyasanın gerçeklerine sırtınızı daha fazla dönüp ekonomik krizi daha ağır boyutlara taşımayın. Kâğıt üstünde enflasyon belirleyip ekonomiyi daha fazla uçuruma sürüklemeyin. Yerel seçim hezimetinden ders alın” dedi.

“Bu gidişle faizler üç haneye çıksa da işe yaramaz”

Ateş, bir an önce ekonomide şeffaflığın hayata geçmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

“Artık bu basit numaraları bırakın, ortaya çıkardığınız acı tabloyla yüzleşin. Enflasyonu gizlemeye devam ettikçe, faiz artışları üç haneli rakamlara çıksa da ne enflasyon gerçek anlamda geriler ne de döviz ve altının ateşi söndürülebilir. Sadece ücretlilerin maaşlarına verilecek enflasyona endeksli zamlar pula döner. Bu da ücretli çalışanların çok daha hızlı yoksullaşmasına neden olur. İş dünyası da ihtiyaç duyduğu kredileri ancak rüyasında görebilir. Mehmet Şimşek bir an önce kürsülerden vaat ettiği şeffaf politikaları uygulamaya geçirmelidir. İlk iş enflasyon rakamlarının gerçekçi bir biçimde açıklanmaya başlamasıdır.

Çarşı pazar yangın yerine dönmüş, TÜİK hala kalem hesaplarıyla vatandaşı yanıltabileceğini, ekonomik krizi gizleyebileceğini zannediyor. Yıllık enflasyonu yüzde 68, 50, yıllık gıda enflasyonunu yüzde 70,41 olarak açıklamak, resmen aklımızla alay etmektir. Siz hiç çarşı pazara da mı gitmiyorsunuz? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır. Halkın cebi yalan söylemez. TÜİK’in açıkladığı enflasyona bir tek iktidar inanıyor. Gerçek enflasyon açıklanmadıkça, faiz artışları üç haneli rakamlara çıksa dahi ne enflasyon gerçek anlamda geriler ne de döviz ve altının ateşi söndürülebilir.”