CHP'li Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde dengeler değişti: Kim önde? Kim istifa etti?

CHP'li Bayrampaşa Belediyesi’nde yaşanan siyasi kriz büyüyor. Dün CHP’li üç belediye meclis üyesinin istifasının ardından bugün bir istifa daha geldi.

Meclis üyesi Kerim Güler, partisinden ayrılmasının yanı sıra meclis üyeliğinden de istifa ettiğini duyurdu. CHP, Güler’in yerine yedek üyeler arasından yeni bir isim atayacak.

Son gelişmelerle birlikte, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde 22 üyeyle çoğunluğu elde eden CHP’nin üye sayısı 18’e geriledi. Mecliste bağımsız üye sayısı 4’e yükselirken, AK Parti’nin 12, MHP’nin ise 3 üyesi bulunuyor.

Bu tabloyla birlikte CHP’nin 18 üyesine karşılık, AK Parti, MHP ve bağımsızların toplam sayısı 19’a çıktı.

Böylece CHP, Bayrampaşa Belediye Meclisi’ndeki çoğunluğunu kaybetti. CHP'li üyelerden 5'i de son operasyonla tutuklandı.

Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı da tutuklanan Belediye Başkanı Hasan Mutlu'yu görevden aldı ve seçim için tarih belirlenme aşamasına geçildi.

"Hasan Mutlu'ya 'AK Parti'ye katıl, operasyonlar dursun' telefonu geldi

Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanmasının ardından Silivri'ye giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayrampaşa'da AK Parti ve MHP'nin belediye yönetimini ele geçirmek için ilk önce Hasan Mutlu'yu aradıklarını eğer AK Parti'ye geçmezse hakkında bir soruşturma yürütüldüğünü ve hapishaneye gireceğini söylediklerini iddia etti. Özel, "Başkan Mutlu buna direndi bu sefer belediye meclis üyelerini gözaltına aldılar" dedi.



Özel'in konu hakkındaki açıklamaları ise şöyle:

"AK Parti ile CHP arasında beş fark var. İki de bağımsız var.

O bağımsızlar zaten bir tanesi kaçak büfeyi inşa eden, bir tanesi Hasan Başkana saldıran kişiymiş zaten. Sayılardan emin olunca arada CHP ve iktidar arasında beş fark var. 5 tutuklama yaptılar.

Bu sayede Bayrampaşa Belediyesi'ne çökmelerin bir kapkaçın peşindeler. Hani bu siyasi bir lokma hani yutsan haram lokma geçmez diyorlarsa en haramı bu.

Siyasetteki en büyük haramı yemeye çalışıyor. Belediye meclis üyesini buraya koyacak. Onun kullanmadığı oyla Bayrampaşa'da alamadığı oyla aldığı belediyeyi alacak."