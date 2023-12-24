CHP'li belediyelerde etkinlikler 3 gün ertelendi
CHP'li belediyelerde, 3 gün boyunca kutlama konser gibi etkinlikler ertelendi.
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin saldırısında 12 askerin şehit olmasından sonra, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla CHP'li belediyeler 3 gün boyunca kutlama konser gibi etkinlikleri erteledi.
Genel Başkan Özgür Özel’in talimatı üzerine, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere; Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’in imzasıyla gönderilen yazıda, “Terörle mücadele kapsamında 12 evladımız şehit olmuştur. Bu nedenle önceden planlamış olduğunuz kutlama, konser, kültür sanat etkinlikleri gibi organizasyonlarınızı 3 gün süreyle ertelemenizi rica eder, tüm halkımıza başsağlığı dilerim” ifadeleri yer aldı.