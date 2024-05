CHP'li belediyelerdeki akraba atamalarına Özel'den sert tepki

Takip Et

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti'den CHP'ye geçen Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in, büyükşehir belediyesine bağlı şirketlerden BURKENT'in başına yeğenini ataması, kamuoyunda büyük tepki çekti.

Konuyla ilgili Mustafa Bozbey açıklama yaptı

Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey, sosyal medya hesabının profil bölümüne BURKENT Yönetim Kurulu Başkanı olarak yazdı. Ancak bu durumun gündeme gelmesinin ardından güncellemeyi kaldırdı ve hesabını askıya aldı. Bunun üzerine açıklama yapan Mustafa Bozbey, "Aslında çok yüksek maaşlar ödemiyorum. Ancak şu anda güvenilir insanlara ihtiyacım var" şeklinde kendini savundu.

"CHP'nin yapacağı bir şey değil"

Dün akşam bir canlı yayına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuyla ilgili çok net konuştu.

Özel, "İlk önce Balıkesir'de belediye başkanımız 6 ay boyunca kendisine yardımcı olduğu gerekçesiyle milletvekilinin abisini danışman atadı. Telefon açtık, istifa etti. Adana'dan haber geldi, çözülecek. Eş dost kayırmacılığı CHP'nin yapacağı bir şey değil. Türkiye'de tek ise izah et. Tavrım net, kardeşim geçen sene EYT'den emekli olana kadar adalet yürüyüşünden beri işsizdi, hala da işsiz. Artık iş de aramıyor. Çok büyük bankanın en üstündeydi. Adalet yürüyüşüne gitti. 'Her şeyin yedeği var, senin yedeğin yok' demişler. O da kendi adalet yürüyüşüne gitmiş. Benzer bankalardan da teklif gelmedi. Uzmanlığı banka verisi saklamaktı. Ben bilmiyor muydum bir belediyenin IT departmanında kardeşimi işe almak. Bizde öyle bir şey yok." ifadelerini kullandı