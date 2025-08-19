CHP’li belediyelere operasyon: 31 Mart 204'ten beri kaç belediye başkanı tutuklandı? Oy oranları ne kadardı?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin üzerinden yaklaşık 16 - 17 ay geçti. Bu süreçte İstanbul, Antalya, Adana ve Adıyaman’ın da aralarında bulunduğu birçok CHP’li belediye başkanı hakkında soruşturmalar açıldı.

Toplamda 15 CHP'li belediye başkanı tutuklandı, 1 başkan ise ev hapsine alındı.

Başkanlara yöneltilen suçlamalar arasında ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, çıkar amaçlı suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık ve terör örgütü üyeliği iddiaları yer alıyor. Tutuklamaların ardından bazı belediyelerde başkan vekilleri, belediye meclislerinde yapılan oylamalarla belirlendi.

Hangi CHP’li belediye başkanları tutuklandı? Oy oranları ne kadardı?

Ahmet Özer (Esenyurt) - Yüzde 49,04

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, 30 Ekim’de gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

TCK 314/2 suçlaması, yani “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlaması yöneltilen Özer, “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, görevden aldığı Özer’in yerine, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’u kayyum olarak atadı.

Avukatlarının yaptığı tüm itirazlara rağmen tutukluluğu devam eden Özer hakkında, olaydan 113 gün sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Özer’in, “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması talep edildi.

23 Mayıs’ta ilk kez hâkim karşısına çıkan Özer, davanın siyasi bir dava olduğunu söyledi, “Yarın beraat ettiğimde bunca zaman özgürlüğümden mahkum bırakılmamın hesabını kim verecek?” diye sordu.

Tutukluluğuna devam kararı verilen Özer’in bir sonraki duruşması 14 Temmuz’da görüldü.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Ahmet Özer’in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasından görülen dava kapsamında tahliyesine karar verdi.

Özer’e adli kontrol şartı olarak yurt dışı çıkış yasağı ve İstanbul dışına çıkmama koşulları getirildi.

Ancak Özer’in tutukluluğuna başka bir dosya kapsamında devam edildi; yolsuzluk soruşturması çerçevesinde "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla görülen dava nedeniyle cezaevindeki konumu değişmedi.

Ovacık ilçesine kayyum atandı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde görevden alınan CHP’li Mustafa Sarıgül’ün yerine Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen atandı.

Rıza Akpolat (Beşiktaş) - Yüzde 64,12

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı ihale yolsuzluğu soruşturması kapsamında 13 Ocak’ta Balıkesir-Edremit’te gözaltına alınan ve 16 Ocak’ta adliyeye sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “suç örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma ve malvarlığı değerlerini aklama” iddialarıyla tutuklandı.

Akpolat’ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Beşiktaş Belediye Başkanvekilliği’ne Ömer Rasim Şişman seçildi.

Alaattin Köseler (Beykoz) – Yüzde 45,86

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 27 Şubat sabah 04.00 sularında “ihaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla evinden gözaltına alındı. Köseler’in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı.

Köseler’in yerine Özlem Vural Gürzel, Belediye Başkanvekili olarak seçildi.

Beykoz Belediyesi iddianamesi 5 Haziran’da hazırlandı, ilk duruşma 2 Eylül’de yapılacak.

Ekrem İmamoğlu (İBB Başkanı) - 51,14

Yatay geçişinin usulsüz olduğu iddiasıyla 18 Mart’ta lisans diploması iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir gün sonra “yolsuzluk” ve “terör” bağlantılı iki ayrı soruşturma kapsamında İBB bürokratı birçok isimle birlikte gözaltına alındı.

İmamoğlu, 19 Mart sabahı evine yapılan polis baskını sırasında kaydettiği videoda, “Üzülerek söylüyorum ki milletimizin iradesini gasbetmeye çalışan bir avuç akıl, benim sevgili polislerimi, ülkenin emniyet güçlerini bu kötülüğe alet ederek, 16 milyon İstanbullunun konutunun kapısına yığılmıştır. Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum” diyerek hakkındaki gözaltı kararını duyurdu.

İmamoğlu, kendisinin tek aday olduğu, partisi CHP’nin bir sonraki seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçimin düzenlendiği 23 Mart’ta ise tutuklandı.

İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı kararıyla İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. İmamoğlu’nun yerine CHP’li Belediye Meclis Üyesi Nuri Aslan İBB Başkanvekili olarak seçildi.

Mehmet Murat Çalık (Beylikdüzü) - Yüzde 52,83

19 Mart’taki birinci dalga İBB operasyonunda gözaltına alınan isimlerden biri de Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık oldu.

23 Mart’ta tutuklanan Çalık’ın yerine Beylikdüzü Belediye Başkanvekili olarak Önder Serkan Çebi seçildi.

4 Haziran’da Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden İzmir-Buca Cezaevi’ne nakledilmiş ve bu kararı, “Bu kadar vicdani değildir” diyerek duyurmuştu.

Mehmet Murat Çalık’ın avukatları, Çalık’ın iki kez kanser tedavisi gördüğünü, bu nedenle askerliğini yapamadığını ve cezaevinde de hayati riskinin arttığını söylemişti.

Resul Emrah Şahan (Şişli) -Yüzde 66,59

19 Mart’ta İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan bir diğer isim ise Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan oldu.

“Kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan Şahan’ın yerine ise Şişli Belediyesi’ne kayyum atandı.

İçişleri Bakanlığı, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’i Şişli Belediye Başkanvekili olarak atadı.

Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Ceyhan, Seyhan

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlara 31 Mayıs 2025 sabahı yeni bir dalga eklendi. Beşinci dalga operasyonda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün de aralarında olduğu 38 kişi gözaltına alındı, 22 kişi tutuklandı.

Tutuklananlar arasında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu dahil olmak üzere üçü İstanbul, ikisi Adana’dan beş ilçe belediye başkanı da var.

Beşinci dalgada görevlerinden uzaklaştırılan belediye başkanları, haklarındaki suçlamalar ve yerlerine atanan isimler şöyle:

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara: (Yüzde 53,42) “İcbar suretiyle irtikap” suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. Çaykara’nın yerine CHP’li Yüksel Can, Belediye Başkanvekili oldu.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün: (Yüzde 48,04) “Rüşvet almak” ve “icbar suretiyle irtikap” suçlarından gözaltına alınan Akgün, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla tutuklandı. CHP’li Ahmet Şahin, Belediye Başkanvekili oldu.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe: (Yüzde 40,44) "Rüşvet almak” suçlamasıyla yürütülen soruşturmada İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde yapılan seçimi AK Parti adayı Eray Karadeniz kazandı ve Gaziosmanpaşa, AK Parti’ye geçti.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar: (Yüzde 45,66) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın aynı dosyası kapsamında “icbar suretiyle irtikap” suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatıldı ve İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla tutuklandı. Ceyhan Belediyesi Başkanvekili CHP’li Meclis Üyesi Sevil Aydar Yıldız oldu.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin: (Yüzde 41,51) Aynı dosya kapsamında “icbar suretiyle irtikap” suçlamasıyla tutuklandı. Tekin’in yerine CHP’nin adayı Hasibe Akkan, Belediye Başkanvekili oldu.

Adana, Adıyaman, Antalya ve Tunç Soyer

Antalya-Manavgat Belediyesi’nde devam eden ve en az 35 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyonun ardından CHP’li üç belediyeye daha operasyon düzenlendi. Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklandı. (Oy oranı: Yüzde 44,94)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gözaltı kararı verildi.

Tutdere ev hapsi şartıyla serbest bırakılırken, Karalar tutuklandı. (Karalar'ın oy oranı: (Yüzde 46,57)

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı. (Oy oranı: Yüzde 48,71)

Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin ve şoförü Sonkan Turan da tutuklandı.

Ayrıca CHP'li eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de tutuklandı. Tunç Soyer’in tutuklanması İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.’de taşeron şirketler aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde gerçekleşti.

İnan Güney (Beyoğlu) Yüzde 49,22

Son olarak 15 Ağustos'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 45 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılık sorgularının ardından, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 17 kişi, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarıyla tutuklandı.