CHP’li Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’den AK Parti’ye geçeceği iddiasına yanıt

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti’ye geçmesinin ardından 2024'te CHP'den Eyüpsultan Belediye Başkanı seçilen Dr. Mithat Bülent Özmen'in de AK Parti’ye katılacağı iddiaları gündeme geldi. Özmen konu hakkında açıklama yaptı.

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Özmen, iddialara karşı “Kendi ilçesinde dedelerinin ilçe örgütünü kurduğu 6 oku burada görüyorum. Doğup büyüdüğüm yerde dedelerim, dayım, amcalarım Cumhuriyet Halk Partisi’nde belediye başkanlığı yaptı. Benim bundan başka cevabım yok arkadaşlar” yanıtını verdi.