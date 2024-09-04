CHP'li Gökçen'den Bakan Tunç'a: Kimse yargıyı tehdit edemez

Gökçen, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir televizyon programında hakkındaki yargı kararıyla ilgili yaptığı konuşmasının ardından, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, "Yargımız, başta Anayasa, kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesi içerisinde karar verir. Dolayısıyla makamı ne olursa olsun kimse görülmekte olan bir davaya yönelik tehdit içeren söz söyleyerek yargıyı tehdit edemez. Kimse yargıya parmak sallayamaz. O nedenle o konuşmaların hukuk sistemimiz açısından doğru olmadığını, şık olmadığını ve çok uygunsuz bir davranış olduğunu ifade etmek istiyoruz." ifadelerini kullandığını kaydetti.

İlk önce Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması gerektiğine dikkati çeken Gökçen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sallanan bir parmak vardır, o da talimatla iş yapan sözde yargıya, tüm tanık ve delillere rağmen halkın önemli bir temsilcisini halktan uzaklaştırmaya kalkanlara aittir. Tehdit vardır, o da siyasallaşmış yargının demokrasiye tehdididir. Adalet Bakanı önce Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamakla işe başlasın. Hiç kimse de siyaseti yargı yoluyla dizayn etmeye kalkışmasın."