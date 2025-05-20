CHP’li Gülizar Biçer Karaca’ya TBMM’de görev verilmemesi Meclis'te tansiyonu yükseltti!

Tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) "yok hükmünde" kararını Meclis’te okuyan CHP’li Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’ya bir süredir Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) oturum yönetme görevi verilmedi.

CHP’li milletvekillerinin eylem yapmaya hazırlandığı belirtildi

Karaca’ya bu hafta da görev verilmemesi muhalefet cephesinde tepkiyle karşılandı. CHP’li milletvekillerinin, durumu protesto etmek amacıyla Genel Kurul’da eylem yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Protestonun, Meclis’te yapılacak Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği seçimi oturumunda gerçekleşmesi beklenirken, gelişmeleri önceden öğrenen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kritik oturumu bizzat kendisi açtı.

"Karar yeter sayısı" bulunmadı

Oturum başlamadan hemen önce CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve bazı CHP milletvekilleri, Genel Kurul’da "karar yeter sayısı" bulunmadığı gerekçesiyle itirazda bulundu. Ancak Kurtulmuş, salonu gözlemleyerek, “Genel Kurul’a baktığımda yeterli sayıda milletvekili olduğunu görüyorum” diyerek oturuma devam etti. İtirazlar bununla sınırlı kalmadı. Diğer muhalefet partilerinden de benzer yönde tepkiler gelince, Kurtulmuş tartışmaları yatıştırmak için oturuma 10 dakikalık ara verdi.