CHP’li Karabat: Enflasyonda işçiler, bütçe açığında emekliler, işsizlikte de gençler suçluymuş!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, “Ak Parti’nin ekonomik kriz için açık açık halkı suçlamaya başladığını” belirtti.

Geçen günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in İstanbul’da düzenlenen Global Liderler Zirvesi’ne yaptığı video konferans yoluyla yaptığı katılımında, söylediği “Bildiğiniz gibi deprem nedeniyle, yine EYT nedeniyle geçen sene ve bu sene bütçe açığımız oldukça yüksek seyrediyor” sözleri dikkatleri çekmişti.

Enflasyona yönelik değerlendirmelerde de asgari ücret önceliğinde maaş zamlarının enflasyonla mücadeleye etkileri dönem dönem açıklamalara yansırken, beklenen enflasyona yönelik zam yapılması açıklamaları, Temmuz 2024’te asgari ücrete ara zam yapılmamasına da neden olmuştu. Enflasyonda yükselişi engellemeyen maaş ara zamlarının yanında, Karabat açıklamalarında işsizlik konusunda da “gençlerin iş beğenmediğine” yönelik açıklamalara da atıfta bulundu.

"SGK’ya bütçeden ayrılan pay, EYT'nin çıktığı yıl geriledi"

İşte, Karabat’ın ekonomiye yönelik değerlendirmelerin ve soruların yer aldığı o paylaşımı:

“VE BU DA OLDU! AKP EKONOMİK KRİZ İÇİN AÇIK AÇIK HALKI SUÇLAMAYA BAŞLADI

Enflasyonda işçiler,

Bütçe açığında emekliler,

İşsizlikte de gençler suçluymuş!

Her seferinde bu kadar da olmaz diyoruz ama yine bizi yanıltıyorlar.

Sayın Mehmet Şimşek diyor ki “bütçe açığının sebebi EYT’liler” ve depremmiş.

Yani Şimşek emeklilere, ay sonunu zor getirenlere, halka suçu atıyor.

Veriler, matematik, her şey ortada.

Bütçeden sosyal güvenliğe yapılan harcamalar her yıl geriliyor.

SGK’ya bütçeden ayrılan pay;

2019’da yüzde 19,7

2020’de yüzde 20,7

2021’de yüzde 15,7

2022’de yüzde 13,2

EYT’nin çıktığı 2023’te de yüzde 12,9’a geriledi.

Yani emeklileri de kapsayan SGK ödemelerinin bütçeye yükü artmamış, aksine azalmış.

Enflasyonu da halkın harcamaları artırıyor dediler ve temmuz ayında asgari ücrete zam yapmadılar. KDV’yi yüzde 18’den yüzde 20’ye çıkardılar. İğneden ipliğe her şeye zam yaptılar. Yine de enflasyon düşmedi, düşeceğe de benzemiyor.

Ama AKP’ye sorarsanız suç hep başkalarında. Enflasyonda, bütçe açığında halk suçlu. İşsizlik de zaten gençler iş beğenmiyor.

Sanki iktidarı başkasından devralmışlar gibi konuşup, halkın aklıyla alay ediyorlar.

"Tasarruf tedbirleri ne oldu?"

Sahi, Sayın Şimşek’e soralım:

-Tasarruf tedbirleri ne oldu?

-Sayın Erdoğan’ın çakarlı araba konvoyunun başı ile sonu arasında 5 dakika mesafe duruyor. Kısalacak mı?

-Togg kullanacaktınız, alayınız Audi’lerden, Mercedes’lerden neden inmiyorsunuz?

-Çift, hatta 3-4 maaşlılar ne yapıyor?

-Kamuya iş yapan şirketlerin hak edişlerini kestiniz, peki ödenmeyen kurumlar vergisinin peşine neden düşmüyorsunuz?

-Şirketler devlete kurumlar vergisi ödemek yerine hangi yandaş vakıf ve derneklere bağış adı altında milyarlarca liralık kaynak transferi yapıyor?

-Borsada dönen vurgunlardan haberiniz vardır, neden sessiz kalıp on milyarlarca liranın bir avuç rantçının cebine girmesine göz yumuyorsunuz?”