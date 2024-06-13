CHP Grup Başkanvekili Emir: Etki ajanlığının 9. Yargı Paketinde yer almayacağı sözü verildi

ANKARA (EKONOMİ) - Parlamento muhabirleriyle Meclis’te kahvaltıda bir araya gelen CHP Grup Başkanvekili Murat Emir gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

AK Parti’nin üzerinde çalıştığı ve Meclis kapanmadan önce yasalaştırılmayı planlandığı 9. Yargı Paketinden ‘etki ajanlığı maddesinin çıkarılacağını belirten Emir, şunları söyledi:

“Bu taslağın MHP tarafından hazırlandığı yönünde de bilgiler var. Bu taslağın içinde kabul edemeyeceğimiz hükümler var, bunların başında da Etki Ajanlığı maddesi geliyordu. Etki Ajanlığı, sınırları belli olmayan bir madde olarak karşımıza çıkmıştı ve bunun savcılara bir maymuncuk olarak verildiği, savcıların kimi zaman istediklerinde kapıları onunla açabilecekleri, istediklerini yargılayabilecekleri bir alan yaratıyordu. Hukuk devletinde böylesine öngörülemez ceza maddeleri olamaz. Ceza maddeleri kesin, açık, öngörülebilir ve sınırlarının belli olması gerekiyor. Türkiye’yi kaotik bir ortama sokmak için kullanılabileceği yönünde kaygılarımız vardı. Geldiğimiz noktada, dokuzuncu yargı paketinde bu maddenin yer almayacağı sözü verildi. 6284 Sayılı Yasa’nın en önemli maddelerinden biri olan, “Zorlama hapsin” kaldırılacağı kaygısı da vardı. O konunun da yer almayacağı sözü verildi.”

“Sayın Bahçeli’nin mesajını üzerimize almıyoruz”

CHP Grup Başkanvekili Emir, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin “AK Parti ile CHP ittifak yapsın” şeklindeki açıklamasının sorulması üzerine, “Sayın Bahçeli net mesaj vermiyor. Sembolik mesajlar üzerinden tartışılmasını istiyor. Daha önce, Ferdi Tayfur şarkısı ile mesaj vermişti. İki gün önce yüzüklü, dosyalı bir fotoğraf paylaşmıştı. Karmaşık mesajlar, herkes baktığı yerden bir şey anlamaya çalışıyor. Biz, Sayın Bahçeli’nin mesajını üzerimize almıyoruz. Biz, normalleşme sürecini açık yönetiyoruz. Neleri konuşacağımızı söylüyoruz. Bunların içerisinde elbette ki ittifak arayışı yok. Sayın Bahçeli açıkça, “AKP içerisindeki suyu bulandırmaya çalışanlar” diyerek hedef gösteriyor. Biz o tartışmanın da parçası değiliz. AK Parti ile ittifak halindeler ve bunu da kararlılıklar sürdüreceklerini söylüyorlar. Bundan da rahatsız değiliz” yanıtını verdi.

Türkiye’deki kaynaklar yanlış yönetiliyor

Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesinde gündeme gelen ekonomi başlıklarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, CHP’nin Türkiye’deki kaynakların yanlış kullanıldığını, vergi toplamada adaletsizlik olduğunu savunduğunu söyleyerek “ İktidar da bunun farkında elbette. Ama şu ana kadar bir vergi reformu yapamadılar. İşçiye, asgari ücret en az 25 bin TL yapın, en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çekin diyoruz. Hububat fiyatlarını artırın, çayı en az 25 TL yapın diyoruz. Bize, ‘Kaynağımız yok’ deniyor. Kaynak var ama müsrifçe harcanıyor. Kimi iktidar yandaşlarının vergi borçları silindi, kamuda israf aldı başını gitti. Ama bize bu talepler karşısında, ‘Popülistsiniz’ deniliyor” dedi. Çok kazanandan daha çok vergi alınması yönelik bir çalışmalarının bulunduğunun belirten Emir, CHP’nin ekonomi kurmaylarıyla Hazine ve Maliye Bakanının görüşeceğini söyledi.

Emir, sokak hayvanlarına ilişkin soruyu yanıtlarken, “Ortada mutlaka çözülmesi gereken önemli ve sınıfsal bir sorun var. Özellikle araçla gidemeyen, toplu taşıma kullanan, sitede oturamayan vatandaşlarımız açısından çok daha ciddi bir problem. Bunun mutlaka çözülmesi lazım ama bunu çözeceğiz diye hayvanları katledemeyiz” dedi.