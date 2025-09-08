  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP'li Sevgi Kılıç: Parti binamıza girmeye çalışırken darbedildik
Takip Et

CHP'li Sevgi Kılıç: Parti binamıza girmeye çalışırken darbedildik

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, partisinin İstanbul İl Başkanlığına girmeye çalıştıkları sırada polis ekipleri tarafından darbedildiklerini ifade etti.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP'li Sevgi Kılıç: Parti binamıza girmeye çalışırken darbedildik
Takip Et

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na partilerin ve halkın akın etmesi üzerine binaya giden yollara giriş ve çıkışlar polis barikatı ile engellendi.

İl Başkanlığı polis ablukasına alınırken barikatı aşıp geçen vatandaşlar il binası önünde nöbet tutmaya başladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç da partisinin İstanbul İl Başkanlığı'na girmeye çalıştıkları sırada polis ekipleri tarafından darbedildiklerini ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kendi evimize, parti binamıza girmeye çalışırken darbedildik. Polise verilen emirler hukuksuz. Halkın seçilmiş vekilleri, başkanları, buranın esas sahibi halk burada darbediliyor. Bu ne sadece partimizin ne de sadece bir kişinin meselesi. Bu, iktidarın, demokrasiyi ve Cumhuriyeti tasfiye etme çabasıdır. Ama nafile. Buna izin vermeyeceğiz, kayyıma da darbe teşebbüsüne de geçit vermeyeceğiz. CHP halktır, buradayız, irademizi koruyacağız."

Bakan Tunç:  Provokatif paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldıBakan Tunç:  Provokatif paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldıGündem
Gürsel Tekin: Beni CHP il binasına sokmayacak bir babayiğit yokturGürsel Tekin: Beni CHP il binasına sokmayacak bir babayiğit yokturGündem
Gündem
İzmir Balçova'da karakola saldırı: 2 polis memuru şehit oldu
İzmir Balçova'da karakola saldırı: 2 polis memuru şehit oldu
Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gidecek mi?
Gürsel Tekin il binasına gidecek mi?
Gürsel Tekin: Beni CHP il binasına sokmayacak bir babayiğit yoktur
Gürsel Tekin: Beni CHP il binasına sokmayacak bir babayiğit yoktur
İstanbul trafiğinde ilk gün yoğunluğu
İstanbul trafiğinde ilk gün yoğunluğu
Bakan Tunç:  Provokatif paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
Bakan Tunç:  Provokatif paylaşım yapanlar hakkında soruşturma
X, Instagram, YouTube, WhatsApp ve TikTok'a erişim sorunu
Sosyal medyada erişim sıkıntısı