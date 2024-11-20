İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde kavga: CHP'li üyeler, Bakan Yerlikaya'ya engel olmaya çalıştı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bugün İçişleri Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesi ele alınacak.

Komisyondaki görüşme öncesinde Meclis koridorunda hareketli anlar yaşandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri toplantısı öncesinde kayyum tepkisiyle karşılaştı. CHP'liler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı salona almak istemedi.

CHP'li üyeler, Bakan Yerlikaya'ya "Siz bizi Esenyurt Belediyesi'ne almadı biz de onu Meclis'e almayacağız" dedi.

Salon girişinde CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Bakan Ali Yerlikaya arasında tartışma yaşandı.

Salonda da tansiyon yükseldi

Yerlikaya salona girince AK Partili milletvekilleri ile CHP’li milletvekilleri arasındaki tansiyon yükseldi. Yaşanan arbedenin sona ermesinin ardından Komisyon Başkanı Mehmet Muş, Bakan Yerlikaya'yı içeri sokmamak gibi bir usul olamayacağını söyledi. CHP milletvekilleri de bunun doğru olmadığını söyledi.

CHP milletvekilleri Bakan Yerlikaya'yı içeri sokmama iddiasının doğru olmadığını, Esenyurt’a kayyum atanmasıyla ilgili tepkilerini kısaca dile getirmek istediklerini söyledi. CHP'liler gerginliğin Bakan Yerlikaya'nın korumaları sebebiyle çıktığını iddia etti.

Bakan Yerlikaya, arbede sonrasında yerine geçti ancak milletvekilleri ve danışmanlar arasındaki gerginlik devam etti.

Görüşmeye bir süre ara verildi.

Aranın ardından yeniden gerginlik yaşandı

Verilen aranın ardından yeniden başlayan bütçe görüşmelerinde CHP’li Ali Mahir Başarır’ın konuşması sırasında bir kez daha gerginlik yaşandı.

Başarır, İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya yönelik kayyum atanan Esenyurt Belediyesi önünde yaşananları anımsatarak, “Biz İstanbul’da ne hissettiysek siz de hissedin istedik” dedi.