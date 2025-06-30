CHP'nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin'den Özgür Özel'e destek: Hepimizin Genel Başkan'ın etrafında toplanmamız lazım

CHP'in eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP kurultay davasının ertelenmesine ilişklin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin kritik bir eşikte olduğunu belirten Çetin, yerel seçimlerde birinci parti çıkan CHP'nin, ilk kez iktidara bu kadar yakın olduğunu vurguladı.

"İlk defa iktidara gelmek üzereyken herkes bekliyor" diyen Çetin, toplumun büyük bir umutla CHP'den beklenti içinde olduğunu ifade etti.

Emeklilerden işçilere, yoksulluk çekenlerden gençlere kadar geniş bir kesimin değişim istediğine dikkat çeken Çetin, "Hepimizin Genel Başkan'ın (Özgür Özel) etrafında toplanmamız lazım. Birlik içinde olmamız lazım. Halkın beklentisi var. Yerel seçimlerde 47 yıl sonra, 77'den sonra ilk defa birinci parti olduk. Ve bu birinci parti aslında gelecek olan desteklerle ben bizim iktidara geleceğimizi umuyorum" dedi.

"Parti içi birliğin şart olması lazım"

Çetin, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz, adalet ve yargı sistemindeki sorunlar ile dış politikadaki çıkmazlara işaret ederek, muhalefetin CHP etrafında birleşmesi gerektiğini dile getirdi.

Çetin, şu ifadeleri kullandı: "Parti içi birliğin şart olması lazım. Bu birlik olmadığı zaman iktidardaki partilere yardım etmek demektir. O birliğin mutlaka sağlanması lazım. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım. İlk defa bir iktidar yolu göründü. Birinci partiyiz, fark giderek açılıyor. En kısa zamanda yapılacak olan seçimde birinci parti olacağımızı umuyorum. Öyle olacaktır diye de düşünüyorum."

"Kılıçdaroğlu, 'Ben geleceğim, bıraktığım yerden devam edeceğim' diyor

Gazetecilerin, "Özgür Özel'e destek açıklaması yaptınız, Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşme fırsatınız oldu mu?" sorusuna Çetin, "Olmadı. Çünkü 'Ben geleceğim, bıraktığım yerden devam edeceğim' diyor. Ben böyle beyanat verenlerin bir fayda olacağını sanmıyorum. Bunun için de gitmedim" yanıtını verdi.