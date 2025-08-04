CHP'nin komisyon için isim önerisi belli oldu

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin komisyon için isim önerisini açıkladı. Buna göre, CHP'nin önerisi, "Demokrasi, Adalet ve Toplumsal Mutabakat Komisyonu" oldu.



İktidarın "Terörsüz Türkiye" ismi ile çıktığı yeni süreç kapsamında, TBMM'de kurulan komisyona ne isim verileceği tartışılmaya devam ediyor.

MHP'nin "Millî Birlik ve Dayanışma Komisyonu", AKP'nin "Terörsüz Türkiye Komisyonu" olarak isimlendirdiği komisyon için DEM Parti'nin tavrı ise "Terörsüz Türkiye" olmamasına yönelik. DEM Parti, komisyonun isminde demokrasi ve barış kavramlarının geçmesini istiyor.

Murat Emir CHP'nin önerisini açıkladı

CHP Grup Başkanvekili ve aynı zamanda komisyon üyesi Murat Emir, partisinin isim önerisini açıkladı.

Murat Emir, "Demokrasi, Adalet ve Toplumsal Mutabakat Komisyonu" önerisinde bulunduklarını belirtti.

Murat Emir komisyonla ilgili partisinin görüşlerini şu cümlelerle anlattı:

"Komisyonun adı çok önemlidir. Bu komisyonun adında demokrasi ve adalet mutlaka olmalıdır. Çünkü demokrasi ve adalet olmaksızın Türkiye'deki kardeşliği, toplumsal barışı inşa etmemiz, kalıcı bir şekilde yerleştirmemiz olanaksızdır. Türkiye'nin bütünü için 86 milyon için tüm illerimiz için tabii Kürt sorununu gören, tespit eden, anlayan, çözümüne dönük demokratik adımları atmaktan çekinmeyen ama bütün bunları yaparken tüm Türkiye'ye de demokrasi öneren, tüm Türkiye'deki demokrasi çıtamızı yükseltmeyi öneren, aynı zamanda içinde bulunduğumuz 19 Mart yargı darbesini bertaraf edecek.

Aynı zamanda Anayasa Mahkemesi kararlarının ihlal edilmesini ortadan kaldıracak, seçilmişlerin cezaevinde tutulmasını ortadan kaldıracak bir süreci başlatmak zorundayız. Bizim demokrasi eşitlik ve toplumsal mutabakat gibi bir önerimiz var ama bizim için demokrasi ve adalet olmazsa olmazımızdır. Demokrasi ve adalet kavramlarının mutlaka bu isim içerisinde olması gerekir"