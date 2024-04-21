Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 20 Nisan 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Merakla beklenen 20 Nisan 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 259.826.285,88 TL devretti. İşte 20 Nisan 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları…
20 Nisan Sayısal Loto sonuçları
20 Nisan 2024 cumartesi günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam
259.826.285,88 devretti. İşte kazanan numaralar:
08 – 15 – 26 – 32 – 47 – 88 – Joker 79 – SüperStar 12
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6 Devir 259.826.285,88 ₺
5+1 0 0,00 ₺
5 1 1.884.454,40 ₺
4 382 4.933,10 ₺
3 14.251 330,55 ₺
2 205.715 34,35 ₺
SüperStar kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6+SüperStar 0 0,00 ₺
5+1+SüperStar 0 0,00 ₺
5+SüperStar 0 0,00 ₺
4+SüperStar 1 246.655,00 ₺
3+SüperStar 46 33.055,00 ₺
2+SüperStar 600 500,00 ₺
1+SüperStar 3.755 50,00 ₺
0+SüperStar 7.579 25,00 ₺