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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 20 Nisan 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Merakla beklenen 20 Nisan 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 259.826.285,88 TL devretti. İşte 20 Nisan 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 20 Nisan 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları
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20 Nisan Sayısal Loto sonuçları 

20 Nisan 2024 cumartesi günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam
259.826.285,88 devretti. İşte kazanan numaralar:

08 – 15 – 26 – 32 – 47 – 88 – Joker 79 – SüperStar 12

Kazanan kategoriler

  Kategori              Kazanan kişi sayısı             İkramiye tutarı

         6                                    Devir                       259.826.285,88 ₺

       5+1                                      0                                    0,00 ₺

         5                                        1                            1.884.454,40 ₺

         4                                      382                              4.933,10 ₺

         3                                   14.251                             330,55 ₺

         2                                  205.715                             34,35 ₺

SüperStar kazanan kategoriler

   Kategori              Kazanan kişi sayısı             İkramiye tutarı

6+SüperStar                            0                                      0,00 ₺

5+1+SüperStar                        0                                      0,00 ₺

5+SüperStar                            0                                      0,00 ₺

4+SüperStar                             1                                246.655,00 ₺

3+SüperStar                           46                                 33.055,00 ₺

2+SüperStar                          600                                    500,00 ₺

1+SüperStar                        3.755                                    50,00 ₺

0+SüperStar                        7.579                                    25,00 ₺