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Cübbeli Ahmet'e kim saldırdı, durumu nasıl? İsmail Ağa Cemaati ne açıklama yaptı?

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü İkitelli’de saldırıya uğradı. Peki, Cübbeli Ahmet'e kim saldırdı, durumu nasıl? İsmail Ağa Cemaati ne açıklama yaptı?

Haber Merkezi
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Cübbeli Ahmet'e kim saldırdı, durumu nasıl? İsmail Ağa Cemaati ne açıklama yaptı?
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Halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul İkitelli'de yaptığı bir sohbet çıkışı toplantıya katılanlara dua ederken bir kişini saldırısına uğradığını duyurdu. 

Cübbeli Ahmet'e kim saldırdı?

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinenen Ahmet Mahmut Ünlü'ye kimin saldırdığı henüz kesin olarak bilinmiyor. Zanlı A.A, saldırının ardından polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.

Cübbeli Ahmet'in durumu nasıl?

Ahmet Mahmut Ünlü'nün sağlık durumuyla ilgili net bir bilgi verilmezken, saldırıdan kurtarıldığı açıklandı.

İsmail Ağa Cemaati ne açıklama yaptı?

Konuyla ilgili Ahmet Mahmut Ünlü'nün X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Cübbeli Ahmet Hoca, İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövme ile birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı. Korumalar tarafından acil müdahale edilerek Hocaefendi kurtarıldı. Hazır bulunan polis ekipleri tarafından şahıs yakandı ve soruşturma başlatıldı."

Saldırıda IŞİD iddiası

Ahmet Mahmut Ünlü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada saldırıda IŞİD'in rolü olabileceğine dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cübbeli Ahmet Hoca, zaten İŞİD’in Telegram kanalında 2 ay evvel bu fotoğraf paylaşılarak nerede bulursanız “öldür” tehdidine maruz kalmıştı. Bu olay da onu tezahürü olabilir. Şu anda Emniyet Birimleri işi derinlemesine araştırıyor. Bir bilgi olursa paylaşılacaktır."

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