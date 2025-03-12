Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB güç kaybının önüne geçmek istiyorsa bunu Türkiye'nin tam üyeliğiyle başarabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Karşılama töreni sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tusk, ikili görüşmede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Tusk görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısında şu ifadelere yer verdi:

"Ticaret, yatırımlar, savunma alanında işbirliği ve beşeri ilişkiler başlıklarında güçlü potansiyele sahibiz. Bugün bunları kapsamlı şekilde mütalaa ettik. Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik atılabilecek adımları görüşme fırsatı bulduk. Avrupa'nın güvenliği, Suriye ve Filistin dahil bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Yaklaşık 12 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi ve yatırımlarımızı daha da ileriye taşımakta kararlıyız. Yeni hedef olarak 15 milyar doları tespit ettik.

"Dostum Tusk'la Avrupa'da güvenliğin geleceğini değerlendirdik"

Polonya yurt dışı müteahhitlik sektörümüz için önemli pazarlardan biri. Şirketlerimizin üstlendiği projelerin sayısını artmasından memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Türkiye ve Polonya NATO'nun Avrupa'daki en büyük iki kara ordusuna komuta eden iki kilit müttefiktir. Ülkelerimiz Avrupa'nın güvenlik mimarisinin geleceğinde vazgeçilmez yere sahiptir. Dostum Tusk'la Avrupa'da güvenliğin geleceğini değerlendirdik.

Ülkelerimiz arasında savunma sanayi iş birliğine değindik. Eğitim, kültür, bilim, turizme uzanan geniş alanda münasebetlerimizin güçlendirilmesi dostluğumuzun geleceğine yapılmış mühim yatırımdır. Vatandaşlarımızın vize sorunlarının çözülmesine önem veriyoruz. Bu konuda değerli dostumun ilgisine güvenliğini ifade ettim.

"AB güç ve irtifa kaybının önüne geçmek; hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliği ile başarabilir"

Bugün Polonya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı çerçevesinde Türkiye-AB ilişkilerinin yanısıra güncel, bölgesel, küresel meseleleri ele aldık. AB'ye tam üyeliğinin stratejik hedefimiz olduğunu her vesile ile vurguluyoruz. AB ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme arzusunda olduğumuzu muhataplarımızla sık sık tartışıyoruz. AB güç ve irtifa kaybının önüne geçmek; hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliği ile başarabilir. Polonya'nın üyelik desteğini artırarak sürdürme talebimi sayın Tusk ile paylaştım.

"Her türlü katkıyı sunmaya hazırız"

Dün ABD ile Ukrayna arasındaki görüşmelerde Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesini olumlu ve önemli buluyoruz. Şimdi Rusya'nın da buna yapıcı mukabele etmesini önemli buluyoruz. Türkiye'nin tutumu ilk günden beri gayet sarihtir. Daha fazla kan akmaması, adil bir barışla savaşın sonuçlandırılmasını istiyoruz. Rusya ve Ukrayna'nın müzakere masasına dönüşü sağlarsa görüşmelere ev sahipliği yapmak dahil adil ve kalıcı barışın tesisi için her türlü katkıyı sunmaya hazırız.

Bölgemiz savaş, çatışma ve gözyaşına doymuştur. Ümidimiz bölgemizin uzun süredir içinde bulunduğu cendereden bir an önce çıkması huzura ve istikrara kavuşmasıdır. Türkiye olarak bunun için çalışmaya inşallah devam edeceğiz."

Polonya Başbakanı Donald Tusk da basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Tusk, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Türk dostlarımız, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Türk milli marşının ilan edilmesinin yıldönümünde kutluyorum sizleri. Türkiye ve Polonya'nın vermiş olduğu bağımsızlık savaşlarının ne kadar önemli olduğunu vurguladık bugünkü görüşmemizde. Türkiye ile aramızda savunma, ekonomi alanlarındaki işbirliğimizin gerçekten temellerinin çok sağlam olduğunu dile getirdik.

"Biz adil barışın ne olduğunu hepimiz iyi biliyoruz"

Biz uzun yıllardır bu işbirliğinin temellerini atmak için uğraştık. Bu gerçekten çok büyük bir armağan. İki ülkenin arasındaki güven gerçekten çok önemli. Ukrayna ve Rusya sözkonusu ise tabii ki Polonya'nın tutumu belli. Rusya'nın saldırdığı ilk günden beri Polonya, Türkiye gibi ana hedef ve arzumuz barışın tesis edilmesi. Polonya ve Türkiye adil bir barış için uğraşmaktadır. Biz adil barışın ne olduğunu hepimiz iyi biliyoruz.

"Atılan ilk adımlardan memnun olduğu için biz de mutluyuz"

Suudi Arabistan'daki görüşmelerin iş aşamasının sonuçlarını olumlu değerlendiriyoruz iki ülke olarak. İki ülke hem ABD hem Ukrayna tarafının da atılan ilk adımlardan memnun olduğu için biz de mutluyuz. Bizim amacımız Türkiye'nin ve Polonya'nın ve en önemlisi Ukrayna ve ABD'nin tek hedefi barıştır. Şu anda mevcut soru işareti Rusya'nın tutumu ne olacak? Hepimiz şu anda Rusya'nın cevabını bekliyoruz. Rusya bu barış teklifine nasıl yaklaşacak?

"Bugüne kadar Türkiye'yi hep destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz"

Ben tabi ki Türkiye'nin bu barış sürecinin başlatılması için aktif bir rol oynamasını teklif ettim, bunu rica ettim. Biz savunma sanayi alanında iki ortağız. Bugünkü görüşme aslında bir dönüm noktasıydı. Ukrayna, bölge ve Avrupa için ne istediğimizi biliyoruz. İki çok güçlü partnerin işbirliği daha da iyi gelişiyor. Gerçekten bugünkü temasları bir dönüm noktası olarak görmekteyim. Umarım sizi de sayın Cumhurbaşkanım Varşova'da görebileceğiz. Biz Türkiye'nin AB'ye girme sürecinin gerçekten gerçekçi ve elle tutulur bir süreç olmasını önemsiyoruz. Bugüne kadar Türkiye'yi hep destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz."