Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücrette uzlaşmaya varılacağına inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 saat süren Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:

"Dışişleri Bakanı hariç, Kabinedeki arkadaşlarım hazırlıklarını sundu. Dışişleri Bakanımı da ayrıca dinleyeceğim. 6 Haziran'daki toplantımızın ardından ülkemize hizmet davamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seçimden 10 gün bile geçmeden yürütme organındaki tüm hazırlıkları tamamladık.

16 Nisan 2018 referandumuyla ülkemize kazandırdığımız yeni yönetim modelinin avantajlarını tekrar görme imkânı bulduk.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türk siyasetinde gerçekleştirdiği tarihi dönüşüme şahit olduk. Belirsizliğin tamamen geride bırakılması, önemli bir başarıdır. Haftalarca koalisyon görüşmelerinin sürdüğü, mutabakata varılamadığı için sürekli krizlerin çıktığı, iş dünyasının önünü göremediği, siyaset rayına girmediği için ülkenin de toparlanamadığı günler geride kaldı.

Parlamenter sistem tartışmaları bir daha açılmamak üzere kapandı

Milletimiz 14 ve 28 Mayıs'ta iki kez ortaya koyduğu iradesiyle eski sisteme dönüş önerilerini reddetti. Parlamenter sistem tartışmaları bir daha açılmamak üzere kapandı.

Ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine de çıkarma misyonumuzu daha hızlı inşa edeceğiz. Bugün geçmişe göre her alanda iddia sahibi bir ülkeysek, siyasi istikrarımızı korumamız sayesindedir. İstikrar, her alanda başarının anahtarıdır. Hatırlamak istemediğimiz pek çok sıkıntının temelinde siyasette güven ve istikrar açığı vardı, biz bu açığı kapattık.

Kırsal kesimin oylarıyla kazandığımızı iddia edecek kadar sefil hale geldiler. Bir taraftan 'Gazi Mustafa Kemal’in partisindeyiz' diyeceksin bir taraftan da 'Köylü milletin efendisidir' kısmını görmezden geleceksiniz.

Siz bu millete böyle hakaret ediyorsunuz, bu millet de size hak ettiğini veriyor.

14 Mayıs hıncını deprem bölgesindeki 28 Mayıs'ı da kırsaldaki vatandaştan çıkardılar. Vatandaşı 500 liraya oyunu satmakla itham etmenin hiçbir izahı yoktur. Altı okundan biri Halkçılık olan bir partinin genel başkanının bunu söylemesi, skandaldır.

Muhalefetin artık milletin tercihine saygı duymayı öğrenmesi gerekiyor. Demokratik kazanımları güçlendirmek daha doğru olacaktır. Bugün de her türlü müsbet teklife ve yapıcı eleştiriye açığız.

Asgari ücret ve memur maaş artışı

Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz.

Asgari ücret komisyonumuz çalışmalarına başladı. Tüm tarafların içine sinecek bir karar olacağına inanıyorum. Geçen haftaki takdimlerin ardından bugün de her bakanlıkla ilgili kapsamlı değerlendirmeler yaptık. Memur maaş artışı ile ilgili süreci yakında Meclis'e sunacağız.

Ekonomimizi şahlandıracak kurmay kadromuzu kısa sürede oluşturduk. Muhalefetin seçim döneminde kadın hakları konusunda yaydığı iddiaların asılsız olduğunu gösterdik. Kadınlar, her alanda öncü rol oynamaya devam edecek.

Yeni dönemin ilk ziyaretlerinde bu gerçeğe şahitlik ettik Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz bizi bağırlarına bastı. KKTC'nin de zaferi olduğunu gösterdiler. Sayın Tatar ile görüşmelerimizde güçlü desteğimizi ifade ettik. Kırmızı çizgilerimizi uluslararası kamuoyu ile bir kez daha paylaştık. KKTC halkı ile omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz.

Lefkoşa'dan Bakü'ye geçtik. Azerbaycan ile münasebetlerimiz, tüm dünyada gıptayla takip ediliyor. Ne vakti ihtiyacımız olsa Azerbaycanlı kardeşlerimizi yanımızda bulduk. 6 Şubat depremlerindeki desteğini asla unutamayız. Bizimle sevinip bizimle ağlayan o yüce gönüllü insanları her zaman şükranlar yad edeceğiz.

İlham Aliyev kardeşimle yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkileri geliştirme yönünde birçok karar aldık. Türkiye- Azerbaycan Üniversitesi kurulmasına büyük önem veriyoruz."