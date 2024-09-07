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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayşenur Ezgi Eygi'nin annesi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in, Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil bir protestoya yönelik saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin annesi ile telefonda görüştü.

AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayşenur Ezgi Eygi'nin annesi ile telefonda görüştü
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Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne Rabia Birden Eygi ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteriye gerçek mermi ile saldırmış, saldırıda ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurulmuştu.

Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, başından vurularak hastaneye getirilen Eygi'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramadıklarını söyledi.

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