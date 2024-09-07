Adalat Bakanı Tunç'tan Engin Polat açıklaması: Suçsuz olduğu anlamına gelmez

Milyonlarca dolarlık "Kara para aklama" ve "vergi kaçırma" suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan Engin Polat'ın tahliye edildi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Yargı en doğru kararı verir, şüpheniz olmasın" dedi.

Bakan Tunç, gazetecilerin tahliye kararına ilişkin sorusu üzerine "Bir kişinin tutuklu yargılanması suçlu olduğu anlamına gelmez. Tutuksuz yargılanması da suçsuz olduğu anlamına gelmez. Bırakalım yargı işini yapsın" ifadelerini kullandı.

Tunç, Kara Harp Okulu mezuniyeti sonrası bazı teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganıyla kılıçlı yeminine ilişkin ise şunları söyledi:

“Özellikle ordumuzun yıpratılmaması gerekiyor. Ordu çok badirelerden geçti, bizim göz bebeğimiz. Askeri yıpratacak davranışların doğru olmadığını Cumhurbaşkanımız ifade ettiler. Siz yemin ettikten sonra yürürlükten kalkmış bir yemini tekrar yapmanız bir sorun oluşturur. Gerekli incelemeler yapılacak.”

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