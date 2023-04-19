Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlenecek gençlere 150 bin lira kredi desteği vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Denizli mitinginde konuştu.



Erdoğan seçime 25 gün kala muhalefetin hayat pahallılığı eleştirilerine yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar yatsın kalksın hala salatalık, domates bunlarla uğraşsın. Bu ülkede ne soğan derdi var, ne salatalık derdi var, de domates derdi var." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:

"6'lı masa bölücü örgütün siyasi uzantısının katılımıyla 7 oldu. Bunlar 14 Mayıs'ta siyasi mevta olacak.

Deprem bölgesinde bir yıl içinde 319 bin konut yapacağız. Toplamda ise yaptığımız konut sayısı 650 bini bulacak. Bayramın ikinci günü de tamamlanan köy evlerini teslim edeceğiz.

CHP ve bölücü örgütün uzantısı HDP, LGBT'cidir. LGBT'ye karşı bunlardan bir ses duydunuz mu?

Ev hanımlarına emeklilik hakkı getireceğiz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız. En az bir bireyi çalışmayan aile bırakmayacağız.

Evlenecek gençlere 150 bin lira kredi desteği vereceğiz.

Bay Kemal Londra'nın tefecileri neden bu kadar parayı sana versin? Türk milleti senin bu yalanlarına inanmaz. Milletimiz 14 Mayıs'ta da sana gereken dersi verecek.

İçeride ve dışarıda pusuda bekleyen ne kadar ülke ve millet düşmanı varsa ellerini ovuşturmaya başladı. Bunlar desteği Kandil'den alıyor.

Yeni bir yol ayrımının arifesindeyiz. 14 Mayıs Bay Kemal ve yanındakilerin siyasi mevta olduğu gün olacak.

Bunlar yatsın kalksın hala salatalık, domates bunlarla uğraşsın. Bu ülkede ne soğan derdi var, ne salatalık derdi var, de domates derdi var. Dert olan ne varsa biz çözdük.