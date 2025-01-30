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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacımüftüoğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu ile görüştü.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacımüftüoğlu ile görüştü
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Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti." ifadelerine ter verd. 

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