Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacımüftüoğlu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu ile görüştü.
AA
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Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti." ifadelerine ter verd.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Millî Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/KlK3fk67Zx— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) January 30, 2025
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