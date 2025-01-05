Cumhurbaşkanı Erdoğan, haziran ayında asgari ücreti yeniden artıracak!

Çalışan kesimin beklentilerinin altında kalarak 22 bin 102 lira açılan asgari ücrete tepkiler gelmeye devam ediyor. Peki geçen sene 1 kez artış yapılan asgari ücrete bu yıl ara zam yapılacak mı?

ANKA Haber Ajansı Ekonomi yazarı Zülfikar Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olası bir erken seçimi kazanacağına inanması halinde, şubatta açlık sınırının altında kalacak olan asgari ücreti haziranda tekrar artıracağını aktaran kulis yazısı kaleme aldı.

"KOBİ ve ihracatçıya düşük faizli kredi geliyor"

Doğan, KOBİ’ler, ihracatçılar, küçük esnaf ve sanatkar için düşük faizli yeni kredi kampanyaları, konut kredilerinde düşük faizli yeni kredi paketleri için hazırlıklar tamam ve yakında Erdoğan tarafından duyurulacağını ifade ettiği yazısında şunları belirtti:

"...Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret konusunda bir hafta içindeki söylem değişikliği önemli bir gösterge. Türk-İş’in katılmadığı gece toplantısında Asgari Ücret Tespit Komisyonu (AÜTK) 2025 yılı asgari ücretini yüzde 30 artışla 22 bin 104 TL olarak belirledi. Yeni asgari ücretin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, AKP grubunda MB’nin 2025 enflasyon hedefinin (yüzde 21) üstünde artırılan asgari ücretin ‘içine sindiğini’ söyledi. Ancak il kongrelerinde sahadaki kitlesel hoşnutsuzluğu görünce bu kez AKP Bursa İl Kongresinde yeni asgari ücretin ‘içine sinmediğini’ ifade etti. İşverenlerin daha fazla ücret verebileceğini, enflasyonda bir sapma olursa asgari ücreti yeniden değerlendireceklerini vurguladı.

Erdoğan'ın planları Şimşek'in programıyla örtüşmüyor!

Türk-İş aralık ayı açlık sınırını 21 bin 83 TL, yoksulluk sınırını 68 bin 675 TL olarak duyurdu. Dolayısıyla Erdoğan’ın olası bir erken seçimi kazanacağına inanması halinde, şubatta açlık sınırının altında kalacak asgari ücreti haziranda tekrar artırmayı gündeme alabileceği siyaset ve ekonomi kulislerinde dile getiriliyor. Bunun yanı sıra, KOBİ’ler, ihracatçılar, küçük esnaf ve sanatkar için düşük faizli yeni kredi kampanyaları, konut kredilerinde düşük faizli yeni kredi paketleri için hazırlıklar tamam ve yakında Erdoğan tarafından duyurulacak. Bu da Erdoğan’ın yakın döneme ilişkin siyasi planları ve seçim hesaplarıyla örtüşmeyen Şimşek programının gevşetilmesi açısından önemli bir gösterge olacak."