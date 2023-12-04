Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Thani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Thani, baş başa gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite’nin 9’uncu toplantısına katıldı.



Yüksek Stratejik Komite’nin 9’uncu toplantısına ve Körfez İş Birliği Konseyi 44. Zirvesi'ne katılmak üzere Katar’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lusail Sarayı'nda Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Thani'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.



Al Thani ile tören kıtasını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerleri selamladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Thani, baş başa gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite’nin 9’uncu toplantısına katıldı. Ortak anlaşmaların imzalanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Thani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak.