Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere Katar'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TC-TRK" uçağıyla saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'ndan Katar'a hareket etti.

Erdoğan'ı, havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan eşlik etti.

