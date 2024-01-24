Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kirman'daki terör saldırısını lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi ortak basın toplantısı yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle;



"Kirman'da 3 Ocak'ta meydana gelen menfur terör saldırısını lanetliyorum. Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu ifade etmek istiyorum.



Ülkelerimizin ve bölgemizin güvenliğini hedef alan PKK/PYD/YPG ve PJAK'a karşı işbirliğimizin daha da güçlendirilmesinin önemine değindik.



Bölgemizin güvenliğini ve istikrarını daha fazla tehdit edecek adımlardan sakınılmasının önemi üzerinde mutabık kaldık.



İsrail'in Gazze'ye insanlık dışı saldırılarının son bulması, adil ve kalıcı barışın tesisine yönelik ivedi adımlar atılması ihtiyacını ele aldık" ifadelerini kullandı.

iran Cumhurbaşkanı Reisi ise "Biz uzun yıllar Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olduk ve bundan sonra da bu ilişkileri daha üst seviyelere taşımayı istiyoruz" diye konuştu.

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