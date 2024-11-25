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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, göreve başlamasının ardından ilk resmi Ankara ziyaretini gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kabul etti
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'da. Rutte, göreve geldikten sonraki ilk Ankara ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi.

Türkiye'nin ara buluculuk rolü masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte görüşmesinde, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın güncel durumunun değerlendirilmesi bekleniyor. Görüşme kapsamında, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşında ara buluculuk rolü üstlenmesi de gündemde olacak.

NATO müttefikleri arasındaki savunma tedariki engellerinin kaldırılması da kabulde değerlendirilecek.

Terörle mücadelede Türkiye'nin beklentileri vurgulanacak

Terörle mücadele adımları ve Türkiye'nin beklentileri öncelikle konular arasında yer alacak.

NATO Genel Sekreteri, Ankara programı çerçevesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek. Rutte'nin Türk savunma sanayii yetkilileriyle görüşeceği, 23 Ekim'de terör örgütü PKK tarafından terör saldırısı düzenlenen TUSAŞ yerleşkesine de gitmesi ziyaret planlanıyor.

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