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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pakistan'la savunma sanayinde ortak projeler geliştireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı orak basın açıklamasında "Askeri ve savunma sanayii alanlarında daha fazla iş birliği yapmak istiyoruz. Savunma sanayinde ortak projeler geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pakistan'la savunma sanayinde ortak projeler geliştireceğiz
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Cuhmurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Şubat ayından Pakistan ziyaretimizde birçok alanda 25 belge imzalamıştık. Aldığımız kararların kısa sürede kurumlarımızla hayata geçirilmesine müsaade ediyoruz. Yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz. Pakistan'da şirketlerimize serbest ekonomil bölge tahsis edilmesi hususlarımızı görüştük. Askeri ve savunma sanayii alanlarında daha fazla iş birliği yapmak istiyoruz. Enerji ve eğitim alanında da birçok konuyu ele aldık.

Türkiye ve Pakistan arasındaki iş birliği bölgedeki barış için önemli katkı sağlıyor. Pakistan ile tam bir uyum içinde hareket ettiğimizden memnuniyet duyuyoruz. Pakistan, Gazze'deki soykırıma en güçlü tepki veren ülkelerdendir. Filistinli kardeşlerimizin davaları için çabalıyoruz. 1967 sınırı temelinde bağımsız ve egemen Filistin Devleti yolunda çabalamaya devam edeceğiz.

Van-Hakkari yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum.

Ayrıntılar geliyor... 

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