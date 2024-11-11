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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmesinde, İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarına karşı Müslüman ülkelerin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için gittiği Riyad’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarının durdurulması için Müslüman ülkelerin birlik ve beraberliğinin önemli olduğunu, Türkiye’nin İsrail saldırganlığının sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail’e yönelik silah ambargosu girişimi başlattığını, bu girişime desteğin artması için gayretlerin artarak süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın İsrail saldırganlığını durdurmak için alacağı karar ve atacağı adımların önemli olduğunu belirtti.

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