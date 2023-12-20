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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile telefonda görüştü.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Gazze'ye insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İslam ülkelerinin kalıcı ateşkesi sağlamak için başlatılan çalışmaları birlik içerisinde devam ettirmesinin önemli olduğunu vurguladı. Yeniden Mısır Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sisi'ye başarılar dileyen Erdoğan yeni dönemin Türkiye-Mısır ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi.

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