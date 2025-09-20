Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump 25 Eylül'de görüşecek: Hangi konular konuşulacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile 25 Eylül'de Washington'da görüşeceğini duyurdu. Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, görüşmenin ticaret, yatırım ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok kritik başlığı kapsayacağını belirtti.

“Değerli dostum ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da yapacağımız görüşmede, kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile ticaret, yatırım ve savunma sanayisi konularını ele alacağız" diyen Erdoğan, görüşmenin iki ülke arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğine inandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı ayrıca yapılacak temasların küresel barış vizyonu doğrultusunda bölgede süren savaş ve çatışmaların sona ermesine katkı sağlayacağına dair umutlu olduklarını dile getirdi.

Trump: “Boeing, F-16 ve F-35 gündemde”

Erdoğan'ın paylaşımı öncesinde ABD Başkanı Donald Trump da Truth Social üzerinden yaptığı açıklamayla görüşmenin haberini vermişti. Trump, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

Trump, görüşmede Boeing uçaklarının büyük ölçekli alımı, F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanması beklenen F-35 müzakerelerinin ele alınacağını ifade etti. Ayrıca Erdoğan ile her zaman iyi ilişkiler içinde olduklarını söyleyen Trump, “25’inde kendisini görmek için sabırsızlanıyorum” ifadelerini de kullandı.