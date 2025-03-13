Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vicdanlarını tatile çıkarmış olanlara aldırmıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni”nde açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Diyanet Vakfı'mız yarım asırlık iyilik yolculuğunda birçok farklı alanda başarı çıtasını her geçen gün daha da yükseltti. Milli kimliğimizin en belirgin, en köklü hasletlerinden biri vakıf kültürümüzdür. Gönül coğrafyamızın her bir köşesi vakıf kültürümüzün eşsiz eserleriyle doludur.

Türkiye 11 ülkede burs veriyor

Bu sene 50. yaşını kutlayan Türkiye Diyanet Vakfı'mız ülkemizde ve dünyanın dört bir yanından iyiliği egemen kılmak için azim ve kararlılıkla çalışıyor. Eğitimden insani yardıma başarı çıtasını her geçen gün daha da yükseğe taşıdı. Asırlar boyunca medreselerimiz, hanlarımız, çarşılarımız ve daha niceleri... Mürekkebi kurumayacak ihya mühürleridir. Türkiye Diyanet Vakfı vakıf kültürümüzün taşıyıcısı olarak önemli rol üstleniyor. Türkiye'de ve 11 ülkede binlerce öğrenciye burs veriyor, akademik destek sağlıyor. Savaş, afet sebebi ile zor durumda olanlara milletimizin yardım elini uzatıyor. Yurt içinde ve yurt dışındaki milyonlarca ihtiyaç sahibinin yardımına koşuyor. Kuş uçmaz kervan geçmez yerlerde vazifesini başarıyla sürdürüyor. Nereye gitsek bir hizmetleri ile karşılaşıyoruz. Rabbim sizlerin eksikliğini b millete ve bu ümmete göstermesin.

“İyilik haftası olarak kutlayacağız”

Bugün ayı zamanda İyilik Haftası'nın da ilk gününü idrak ediyoruz. Bundan sonra her sene 13-20 Mart haftasını iyilik haftası olarak kutlayacağız.

“Vicdanlarını tatile çıkarmış olanlara aldırmayın”

İyilik, insanın beşer derecesinden insan olma seviyesine yükselmesi demektir. Allah'ın rızasını kazanmanın yegane anahtarıdır. İyiliği merhametle besleyip büyüten, muhabbetle perçinleyen bir ecdadın evladı ve torunlarıyız. Kötüye karşı iyinin, zalime karşı mazlumun, yanlışa karşı doğrunun yanında yer almak bizim hayat tarzımıdır. İyilik, insanın emniyet kemeridir. Vicdanlarını tatile çıkarmış olanlara aldırmadan hayırda, iyilikte, güzellikte yarışmaya devam etmenizi özellikle bekliyorum.

“Nerede yok sayılan, zulüm gören varsa oradayız”

İyiliğin bu güçlü mirasını muhafaza ederek zenginleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İyilikle dünyayı güzelleştirme çabasındayız. Zalime karşı dik durarak, mazlumun elinden tutarak insanlık vazifemizi ifa etmenin mücadelesini veriyoruz. 1 milyon kardeşimizin hayatını kaybettiği Suriye’deki katliamdan kaçan muhacir kardeşlerimize kapılarımızı sonuna kadar açtık. Siyonist rejimin saldırılarına maruz kalan Gazzelilere destek olduk. Bizi cesaretli olmaya çağıranlar Gazzeli çocukların üzerine bomba yağdığı günlerde soykırım çetesinden korktukları için Filistin Kuvayı milliyesine iftira atarken biz Filistin davasına cesaretle sahip çıktık. Somali'de istikrarın korunması, Sudan'da kardeş kavgasının son bulması, Yemen'in Afganistan'ın huzura kavuşması için çaba gösteriyoruz. Nerede yok sayılan, zulüm gören varsa oradayız.

Barışın egemen olması için ne yapmak gerekiyorsa yapmaktan çekinmiyoruz. Bundan sonra da kimsesizlerin kimsesi olmaya, yok sayılanların yanında durmaya devam edeceğiz. İyilik sancağını taşımayı ve yükseltmeyi sürdüreceğiz."