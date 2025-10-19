Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliya İzetbegoviç paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i ölümünün 22. yıl dönümünde unutmadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'i ölümünün 22. yıl dönümünde de andı.
"Rahmetle, hasretle yad ediyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Asaletiyle, karakteriyle, örnek duruşuyla gönüllerde taht kuran, milletinin hakkını, hukukunu büyük bir cesaretle savunan, dost ve kardeş Bosna-Hersek'in ilk cumhurbaşkanı, bilge lider Aliya İzetbegoviç'i ebediyete irtihalinin 22. yılında rahmetle, hasretle yad ediyorum." ifadesini kullandı.