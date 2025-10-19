  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliya İzetbegoviç paylaşımı
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliya İzetbegoviç paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i ölümünün 22. yıl dönümünde unutmadı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliya İzetbegoviç paylaşımı
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'i ölümünün 22. yıl dönümünde de andı.

"Rahmetle, hasretle yad ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Asaletiyle, karakteriyle, örnek duruşuyla gönüllerde taht kuran, milletinin hakkını, hukukunu büyük bir cesaretle savunan, dost ve kardeş Bosna-Hersek'in ilk cumhurbaşkanı, bilge lider Aliya İzetbegoviç'i ebediyete irtihalinin 22. yılında rahmetle, hasretle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Arının kanadından soframıza çam balının izindeArının kanadından soframıza çam balının izindeYaşam Keyfi

 

Artweeks Istanbul 12. edisyonu 26 Ekim’e kadar izlenebilecekArtweeks Istanbul 12. edisyonu 26 Ekim’e kadar izlenebilecekYaşam Keyfi

 

Gündem
Yeni vergi ve harçlar geliyor: Hangi meslek ne kadar ödeyecek?
Yeni vergi ve harçlar geliyor: Hangi meslek ne kadar ödeyecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtarlar gününü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtarlar gününü kutladı
Dur ihtarına uymayan sürücüye 200 bin lira idari para cezası uygulanacak
Dur ihtarına uymayan sürücüye 200 bin lira idari para cezası uygulanacak
Özgür Özel açıkladı: İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı olamazsa CHP'nin yol haritası nasıl olacak?
İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı olamazsa CHP'nin yol haritası nasıl olacak?
Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin'e yardım ulaştıran STK temsilcileriyle görüştü
Hakan Fidan, Filistin'e yardım ulaştıran STK temsilcileriyle görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg'a gidiyor
Hakan Fidan Lüksemburg'a gidiyor