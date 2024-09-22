Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TURKEN Foundation'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nden çıkarak Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Ensar Vakfının birlikte kurdukları TURKEN Foundation'a geçti. Eşi Emine Erdoğan'la burayı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Türkevi'ne geçti.