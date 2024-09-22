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Destici'den GSM operatörlerine tepki: Yetkilileri behemehal önlem almaya çağırıyoruz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, GSM operatörlerinin yüzde 250-300 oranında zam yapmasını eleştirerek, bu artışların kabul edilemez olduğunu ve yetkilileri acilen önlem almaya çağırdı.

Haber Merkezi
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Destici'den GSM operatörlerine tepki: Yetkilileri behemehal önlem almaya çağırıyoruz
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den GSM operatörlerinin yüzde 250-300 oranında zam yapmasına tepki göstererek "Kabul edilebilir değil" dedi. Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "GSM şirketlerinin tarifelerine enflasyonla izah edilemeyecek şekilde yüzde 250-300 zamlar yapmaları kabul edilebilir değildir. Her yıl milyarlarca lira kâr oranı açıklayan bu şirketler bu fahiş zamları yaparlarken, altyapılarını yenilememekte ve şehirlerimizde dahi zaman zaman kesintili olarak hizmet sağlamaktadırlar. Yine aynı GSM operatörleri, hizmet verdikleri diğer ülkelerde aynı tarifeleri için daha uygun fiyata vermekte, ülkemizde ise Avrupa ülkelerinden daha pahalı fiyatlar uygulanmaktadır. Yetkilileri bu konu hakkında behemehal önlem almaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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