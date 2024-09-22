Operatör zamları Meclis gündeminde

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, operatör zamlarını Meclis gündemine taşıdı. Öztürk, araştırma önergesinde, "GSM operatörlerinin fiyat tarifelerini her ay güncellemesi, vatandaşa yüklü faturalar gelmesine neden olmaktadır. GSM operatörlerinin müşterilerine sunduğu tarifelerin neye göre belirlendiğinin, tarifelere haksız fiyat uygulanıp uygulanmadığının ve fahiş fiyatların vatandaş üzerinde etkilerinin araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasını arz ederim" ifadelerine yer verdi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada operatör zamlarını Meclis gündemine taşıdıklarını söyledi.

Öztürk açıklamasında şunları söyledi: "Operatör soygununu Meclis gündemine taşıyoruz. Ekonomik krizin faturası halka kesilirken, vatandaş en temel ihtiyaçlarından vazgeçmek zorunda kalıyor. 2024 yılında iletişim de herkes için en temel ihtiyaçlardan biri. Ancak GSM operatörlerinin kestiği fahiş faturalar, vatandaşı artık isyan etme noktasına getirdi. Operatör soygununa karşı TBMM Başkanlığı’na araştırma önergemizi sunduk. Halkımız neyden dertliyse biz de ondan dertliyiz. Kimse kendini yalnız ve çaresiz hissetmesin, biz buradayız."

Araştırma önergesinde de şu ifadeler yer aldı: "İletişim ve teknoloji çağında cep telefonu ve internet kullanımı artık bir lüks değil, ihtiyaç halini almıştır. Türkiye'nin bozulan ekonomisi ve bunun neden olduğu enflasyon sonucunda alım gücü iyiden iyiye düşen vatandaş, internete erişimde de sıkıntı yaşamaktadır. Özellikle GSM operatörlerinin fiyat tarifelerini her ay güncellemesi, vatandaşa yüklü faturalar gelmesine neden olmaktadır. GSM operatörlerinin müşterilerine sunduğu tarifelerin neye göre belirlendiğinin, tarifelere haksız fiyat uygulanıp uygulanmadığının ve fahiş fiyatların vatandaş üzerinde etkilerinin araştırılması amacıyla Anayasamızın 98'inci, TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105'inci maddelerine dayanarak Meclis Araştırması açılmasını saygılarımla arz ederim."