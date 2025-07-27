  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Devlet ve millet dayanışması ile bu büyük yangın imtihanını vereceğiz
Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Devlet ve millet dayanışması ile bu büyük yangın imtihanını vereceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa, Uşak, Karabük, Elazığ ve Kahramanmaraş başta olmak üzere, olağanüstü iklim şartlarında Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarına karadan ve havadan müdahalenin sürdüğünü açıkladı. Yılmaz, "Devlet ve millet dayanışması ile bu büyük imtihanı vereceğiz. Her birimize sorumluluk düşüyor" ifadelerini kullandı

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Devlet ve millet dayanışması ile bu büyük yangın imtihanını vereceğiz
Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin çeşitli noktalarında çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

"Ciğerimiz yanıyor" ifadesini kullanan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bursa, Uşak, Karabük, Elazığ ve Kahramanmaraş başta olmak üzere, olağanüstü iklim şartlarında ülkemizin dört bir yanında çıkan orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yangınlarla kahramanca mücadele eden merkezi ve yerel görevlilere ve gönüllülere şükranlarımızı sunuyoruz.

"Devlet ve millet dayanışması ile bu büyük imtihanı vereceğiz"

Polemiklere ve dezenformasyona prim vermeden, kahraman ekiplerimize destek olalım, yetkili kurumlarımızın yaptıkları uyarılara ve verdikleri bilgilere kulak verelim. Birinci öncelik, can kaybı yaşanmaması. Devlet ve millet dayanışması ile bu büyük imtihanı vereceğiz. Her birimize sorumluluk düşüyor. Olağanüstü iklim şartlarında olağanüstü dikkat göstermek zorundayız. Küçük bir hata, büyük sonuçlar doğurabilir."

Gıda işletmelerinde yeni dönem: Yarından itibaren zorunlu olacakGıda işletmelerinde yeni dönem: Yarından itibaren zorunlu olacakEkonomi

 

Türkiye'de orman yangınlarına karşı yeteri kadar uçak var mı?Türkiye'de orman yangınlarına karşı yeteri kadar uçak var mı?Gündem

 

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Macron’a Filistin kararı tebriği
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Macron’a Filistin kararı tebriği
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı
TUSAŞ’tan yerli ve mili yangın söndürme helikopteri
TUSAŞ’tan yerli ve mili yangın söndürme helikopteri
Avcılar’da korkutan yangın! Yangından kaçmak için camdan atladılar: Yaralılar var
Avcılar’da korkutan yangın! Yangından kaçmak için camdan atladılar: Yaralılar var
Yeni sıcak hava dalgası geliyor: 7 ila 12 derece artacak!
Yeni sıcak hava dalgası geliyor: 7 ila 12 derece artacak!
Uşak'ta bir şantiyede toprak kayması: 2 kişi hayatını kaybetti
Uşak'ta bir şantiyede toprak kayması: 2 kişi hayatını kaybetti